Milan-Fiorentina in Primavera, Fiorentina-Milan in U18. Stessi avversari, risultati diversi per le due squadre giovanili viola, con la formazione di mister Galloppa che ieri ha trionfato 4-1 in casa dei rossoneri, mentre oggi i ragazzi di Papalato si sono fermati sullo 0-0 al Viola Park.

Gara all'insegna delle occasioni e dei legni, ben 6 (tutte traverse) colpite dalle due formazioni (2 per i viola, 4 per i rossoneri) nel corso del match. Nel finale di gara da evidenziare l'espulsione del gigliato Kouadio, che ha lasciato la Fiorentina in 10. Un punto che fa salire i viola a quota 33 punti in classifica, a tre lunghezze dalla zona playoff.