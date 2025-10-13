Corvino: "La cessione di Pongracic alla Fiorentina un tassello fondamentale per la crescita del Lecce"
Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il responsabile dell'area tecnica del Lecce ed ex direttore sportivo viola Pantaleo Corvino ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno anche della cessione alla Fiorentina di Pongracic.
Le parole di Corvino
“Indicarne uno sarebbe riduttivo. Cifre alla mano, la cessione di Dorgu è stata la più importante della storia del club perché ha fruttato oltre trenta milioni di euro".
Sulle singole operazioni
"Ma operazioni come quelle di Hjulmand, Pongracic, Gendrey e Krstovic rappresentano ulteriori tasselli fondamentali per la crescita dell’U.S. Lecce. Come del resto lo sono state, nel precedente periodo vissuto con la società giallorossa, quelle relative a Bojinov, Vucinic, Pelle, Chevanton, Ledesma, Cassetti ed altri”.
