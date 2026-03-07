La Juventus cala il poker contro un Pisa sempre più inerme e ultimo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Allo Juventus Stadium non c'è partita tra Juventus e Pisa, con i bianconeri che domano e dominano i toscani sempre più ultimi in classifica.

La partita

Gara bloccata nei primi 45 minuti, succede tutto nel secondo tempo, quando è Cambiaso a sbloccare il risultato su assist di Yildiz. Poco dopo è il secondo gol in Serie A di Thuram a portare il risultato sul 2-0. Nel finale prima Yildiz e poi il secondo gol bianconero di Boga siglano il poker. Finisce 4-0. La Juventus ai aggrappa alla zona Champions, il Pisa a un passo dalla Serie B.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 33, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.