Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato l'arrivo di Andrea Belotti alla Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Alla Roma non ha certamente segnato tanti gol, però io spero che venga a Firenze con lo spirito di chi vuole tornare al suo massimo in carriera. Mi aspetto tanta voglia di fare”.

“Verificare che non sia colpo d'immagine”

Su Gudmundsson: “Questa società ha sempre scelto giocatori rivendibili poi al doppio due o tre anni dopo. Io sarei felice se la Fiorentina lo prendesse, così dai anche un messaggio all’allenatore nel voler provare a fare il salto. Però bisogna ancora verificare che non sia un’operazione di immagine e mancano poche ore. Mi stupirebbe questo cambio di strategia. Ci vogliono delle alternative a Gudmundsson, se non arriverà come prevedibile”.

“Dispiace per Bonaventura che…”

Su Barak: “Se va via anche lui, potresti davvero andare su Vargas. Resta comunque il vice-Bonaventura, sul quale mi sento tranquillo e mi dispiace che la Fiorentina non gli abbia ancora rinnovato il contratto”.