Bonaventura o Pereyra, la Juventus si trova a scegliere. L'argentino vuole tornare ed è più vicino

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, in queste ore, sembra essere oggetto di interesse per la Juventus. I bianconeri sono a caccia di un profilo di esperienza in più a centrocampo e si trovano a scegliere tra il numero 5 viola e Roberto Pereyra dell'Udinese, che però sembra essere il più fattibile.

Si allontana la suggestione Bonaventura

Pereyra spinge per un ritorno alla Juventus, visto anche il contratto in scadenza a giugno 2024 con l'Udinese. Si cerca l'intesa tra i club, sui 3-4 milioni, per un'operazione sicuramente più accessibile rispetto a Bonaventura. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.