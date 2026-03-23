Il Salotto del Calcio in onda stasera: dopo la grande prestazione arriva la sosta
Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.
La puntata di stasera
Nella puntata di stasera si commenterà l'ottima prestazione della Fiorentina contro l'Inter e di un punto che, forse, sta anche stretto ai viola. In uscita dalla zona retrocessione e con lo sguardo a una pausa Nazionali che si tinge di viola grazie alla presenza di Kean.
Gli ospiti
Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, redattore per Fiorentinanews.com, assieme a Leonardo Andreini e Riccardo Bonaccorsi, coordinatore della CNA FIR Rugby. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.