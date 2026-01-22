Questo pomeriggio l'ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois, in una intervista a RadioSerieA, ha avuto modo di commentare il momento della squadra di Paolo Vanoli.

“I trofei quando li porti a casa cambiano tutto. Io ho avuto la fortuna di vincerne addirittura tre a Firenze, per questo sono dell'idea che per la Fiorentina adesso diventi fondamentale vincere qualcosa. Rimane però il fatto che i viola nelle ultime stagioni hanno raggiunto, anche se perso, del finali importanti, quindi il progetto deve continuare. L'obiettivo deve essere quello di raggiungere nuovamente certi traguardi, e per farlo devi avere la forza della società alle spalle”.

“La Fiorentina uscirà presto dalla zona retrocessione”

Ha anche aggiunto: "E' un mio pensiero ma posso dirvi che sono convinto che presto la Fiorentina si toglierà dalla zona retrocessione. Questo perche ha un allenatore molto bravo, oltre che un grande professionista, come Paolo Vanoli, che conosco molto bene. Adesso la Fiorentina deve ripartire da qui e puntare verso nuovi successi".