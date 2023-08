Di Marzio: "Il Benfica non ha ancora chiuso Beltran e la Fiorentina insiste. Un candidato in rimonta su Grabara"

E' un mercato in continua ebollizione quello della Fiorentina, vuoi per obiettivi su cui non si riesce ad affondare, vuoi per altri che arrivano o saltano a sorpresa. Secondo Gianluca Di Marzio però, la società viola è sempre molto attenta alla situazione di Lucas Beltran, nonostante il Benfica sembri ben più avanti e vicino alla chiusura dell'affare. Una chiusura che ancora non è arrivata e che potrebbe rimettere in gioco il club viola:

Per quanto riguarda la porta invece, come già scritto ieri sono in risalita le quotazioni del danese Christensen dell'Herta Berlino sul polacco Grabara, i cui costi potrebbero alzarsi troppo.