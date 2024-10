Ex calciatore del Genoa di lungo corso, Claudio Onofri ha parlato a Radio Bruno in vista della partita di oggi tra il suo Grifone e la Fiorentina, di scena a Marassi.

“Il Genoa è in una situazione davvero complicata, nonostante il grande sostegno dell’ambiente. Il caos societario non fa essere ottimisti, ma non tanto per le cessioni di Retegui e Gudmundsson. E dire che all'inizio la società genoana aveva ottenuto buoni risultati e dato segnali di grande competenza. Lo scenario adesso è veramente negativo. Dopo un discreto inizio quest'anno la squadra non si è più rivista, il Genoa non riesce a mettere in difficoltà gli avversari”.

‘Pronostico tutto a favore dei viola, la Fiorentina è più forte’

“Al di là dell’esito della partita di stasera contro la Fiorentina, che è più forte, il problema rossoblù è ad ampio raggio. Gli arrivi di Pereiro e Balotelli hanno potenziato l’attacco, ma c’è da fare tanto altro e da qui a Gennaio la situazione può diventare compromessa. La Fiorentina è in un momento straordinario e sta segnando tanti gol, il pronostico è tutto dalla parte dei viola. Non dubito che ad inizio gara ci sarà l'entusiasmo per provare a vincere, però appena si parte e il pallone inizia a girare le cose si fanno complicate”.

‘La Fiorentina arriva al gol con sapienza e qualità, De Gea…’

“Kean sta facendo benissimo, non ci sarà oggi ma noto che la squadra ha una vera organizzazione, segue uno spartito preciso che riporta ovunque e arriva al gol con sapienza e con la qualità dei propri calciatori. La Fiorentina sta meritando i risultati raggiunti attraverso i dettami di Palladino. De Gea sembrava che potesse andare al Genoa, poi non se n'è fatto di niente. Ho sempre perplessità sugli svincolati, ma poi l'ho visto in campo…mammamia, non fa passare un pallone”.