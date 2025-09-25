UEFA, cambia tutto? Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la sospensione di una nazionale

Arriva una notizia importantissima raccontata in esclusiva dal The Times. Secondo il quotidiano la prossima settimana la UEFA si riunirà per prendere una decisione in merito alla possibile sospensione di Israele dalle sue competizioni.

A breve potrebbe arrivare la scelta

La scelta arriva dopo che l'ONU aveva concluso come Israele stesse commettendo un genocidio a Gaza, invitando la stessa UEFA e la FIFA a prendere provvedimenti. Oltre a questo anche le singole federazioni starebbero spingendo per un provvedimento in tal senso.

Cosa succede adesso?

Le pressioni poi si sposterebbero anche sulla FIFA. Nel caso in cui la UEFA optasse per l'esclusione, però, Israele sarebbe comunque impossibilitata a qualificarsi per il Mondiale 2026. La Nazionale israeliana è attualmente nel girone di qualificazione insieme all'Italia e attualmente si trova al terzo posto alle spalle della capolista Norvegia e proprio degli azzurri.