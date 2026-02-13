​​

I gironi della Viareggio Cup: Fiorentina con i padroni di casa e due squadre nigeriane

Redazione /

Sono stati sorteggiati i gironi della Viareggio Cup, lo storico torneo dedicato alle squadre giovanili a cui parteciperà, come di consueto, anche la Fiorentina

Le squadre avversarie

La squadra viola è stata sorteggiata nel girone 2 con padroni di casa del Viareggio e due squadre nigeriane: i Rangers Enugu e gli One Touch.

Torneo femminile

Previsto anche il torneo femminile, giunto alla settima edizione. La Fiorentina Femminile è stata sorteggiata nel primo girone insieme a Juventus e Livorno.

