Malusci: "Pioli ha potuto lavorare con lo zoccolo duro della scorsa stagione. Ma le seconde linee..."

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha condiviso le sue impressioni sulla squadra di Stefano Pioli a Radio Bruno Toscana a pochi giorni dal via della nuova stagione: “Sono ottimista verso la nuova stagione della Fiorentina, però è chiaro che l’esperienza mi porta a dire che il precampionato è una cosa a parte. Per le prime valutazioni bisognerà aspettare il campionato, quando ci saranno in palio i tre punti. Al momento posso dire che Pioli ha avuto la possibilità di lavorare con un bel gruppo, anche in virtù della conferma dello zoccolo duro della scorsa stagione“.

Secondo linee?

"Dobbiamo lavorare sulla testa di questi ragazzi, perché quando verranno chiamati in causa dal mister dovranno dare il 110%. Il turnover nella stagione ci sta, ma va fatto in maniera razionale”.