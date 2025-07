La Nazione: Dieci giorni per evitare un caso

L'edizione odierne de La Nazione si concentra sul calciomercato della Fiorentina, in particolar modo sulla spinosa questione del terzino brasiliano Dodo.

Prima pagina

In copertina il QS de La Nazione intitola a tutta pagina: “Brivido Dodo. Tocca a Pioli”, continuando nel sottotitolo “Il caso del brasiliano (rinnovo o addio) a dieci giorni dal ritiro”.

Pagine 2-3

Nelle pagine interne La Nazione approfondisce il tema trattato brevemente in prima pagina scrivendo: “Dodo, fra rinnovo e troppe voci, dieci giorni per evitare un caso”. Di spalla il quotidiano tratta il tema del possibile il sostituto in caso di cessione del brasiliano “Zortea può essere l'alternativa”. Nella pagina seguente La Nazione si concentra sulle altre trattative avviate: “Esposito si tratta, ma dipende da Beltran. Betis e Bologna tentazione Mandragora”. In taglio basso un approfondimento su un calciatore appena rientrato da un prestito “Barak vuole soltanto Firenze e si allena in viola”.