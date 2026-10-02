Torricelli: "Con Grosso una squadra che non reagiva, Vanoli doveva restare alla Fiorentina. La Nazionale ha bisogno di Fagioli"

Moreno Torricelli, ex difensore della Fiorentina, ha parlato durante il Salotto Viola di Italia 7 toccando temi quali la presenza di Fagioli in Nazionale e il cambio in panchina che la Fiorentina ha effettuato un mese fa.

Su Fagioli

“Fagioli è tra i profili più interessanti che abbiamo in mezzo al campo, ma non lo scopro certo io: ha grandissimo talento, capacità, visione di gioco. Spero che attraverso la crescita con la Fiorentina possa essere molto di aiuto alla Nazionale, perché ne abbiamo bisogno”.

Sul cambio in panchina

“Dispiace per com'è andata con Grosso, ma può capitare: da fuori diventa difficile capirne i motivi ma, aldilà delle sconfitte, ciò che sconcertava era vedere una squadra che non reagiva, che non lottava, e questo credo abbia fatto saltare il banco. Vanoli aveva fatto benissimo già l'anno scorso, salvando una squadra quasi condannata per quello che stava facendo in campo: lo conosco bene e so quanto lavora sull'aspetto della cattiveria in campo, dell'aggressione e della personalità, è riuscito a svoltare l'andamento di questo gruppo. Sono molto contento, anzi, per quanto mi riguarda poteva proseguire già dall'inizio”.