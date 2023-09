Pradè: "Partiamo col piede giusto in Conference. Su Ranieri ci abbiamo creduto fin dall'inizio e ora ci sta ripagando"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, a fine gara in Belgio ha detto: “La squadra ha fatto una buonissima gara contro un avversario in salute. Il Genk è forte e organizzato. Potevamo vincerla ma potevamo anche perderla, vediamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Il girone è lungo ma partiamo col piede giusto, ci giocheremo la vittoria nel gruppo fino alla fine”.

Su Ranieri: "Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, lo vedevamo nella quotidianità e ci ha ripagato. Siamo contentissimi per lui. Il mister ha 25 elementi a disposizione sa quando cambiare e su chi puntare. Ora c'è un'altra trasferta, un altro viaggio, è dura con l'Udinese ma ci dobbiamo far trovare pronti".