Fiorentina già al lavoro in vista del Como. Parisi assente sicuro, mentre Kean...
Dopo la brutta sconfitta di ieri contro il Cagliari, la Fiorentina è tornata subito ad allenarsi al Viola Park in vista della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Como.
Stagioni agli antipodi
Niente domenica di riposo per gli uomini di Vanoli. I gigliati sono tornati subito in campo per preparare al meglio la difficilissima sfida contro il Como che si giocherà martedì alle 21.00 fra le mura amiche del Franchi. Stagioni diametralmente opposte quelle dei viola e dei lacustri; la squadra di Fabregas arriva a Firenze da assoluti favoriti, dopo aver strapazzato 6-0 il Torino, dando ancora una volta prova della sua grandissima potenza offensiva.
Gli indisponibili
Vanoli per la sfida contro il Como non potrà ovviamente contare su Parisi, il problema muscolare infatti lo costringe ancora al forfait. Da monitorare invece la condizione di Kean. Vanoli spera di riaverlo, ma se non sarà al massimo della condizione difficilmente verrà rischiato. Lo scrive La Nazione.