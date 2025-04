Il calciatore della Fiorentina Robin Gosens, alla vigilia della semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis, è intervenuto in conferenza stampa: “Sto bene. Contro l'Empoli è arrivata sicuramente una partita molto intensa, ma siamo contenti per i tre punti. Essere infortunato non è mai bello per un calciatore, quindi sono felice di essere riuscito a recuperare presto”.

Sul Betis: “Sono meritatamente in semifinale, così come noi. Sappiamo quanto sarà complicata la partita di domani. Ma credo in me e credo nelle nostre qualità come squadra, sono molto fiducioso. Antony? Cliente difficile, l'ho già affrontato con la maglia dell'Atalanta in Champions League. Ti punta subito sull'uno contro uno ed è molto agile”.

Sulle sue partite in campo europeo: “L'esperienza è un valore aggiunto. Le partite europee mi hanno dato tanto, a livello personale e calcistico. Sono contento di aver fatto questo percorso e di poter mettere dentro quest'esperienza. Ho già parlato coi ragazzi, sarà una partita difficile e molto insidiosa, ci sarà tanta pressione. Ma dobbiamo anche goderci il momento, alla fine è una semifinale europea e cerco di trasmettere quella serenità che serve per fare una grandissima partita e andare in finale”.

Sulla sua alchimia con l'ambiente viola: “Sono un po' così da sempre, ho grande mentalità e provo a metterla in campo. Non sarò quello più tecnico o dai grandi numeri, ma ho sempre voluto trasmettere disciplina e voglia di vincere per arrivare in alto. Anche questo sto provando a metterlo in spogliatoio, sono grato che i ragazzi e i tifosi me lo riconoscano. Onestamente vengo da un anno difficilissimo in Germania, per questo ringrazio Firenze per l'opportunità di tornare in Italia. Forse per questo ho ancora più voglia di dimostrare e ripagare la fiducia, avevo proprio bisogno di questo”.