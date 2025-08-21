Ceccarini: “L’Atalanta aveva offerto dodici milioni per Gosens ma Pioli ha chiuso la porta. Se Fagioli si convince di essere un grande regista diventa il numero uno in Italia”
Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini si è espresso su vari fronti del calciomercato che riguardano anche le sorti della Fiorentina, svelando pure un retroscena su Robin Gosens.
‘No chiaro e netto della Fiorentina all’Atalanta per Gosens’
“L’Atalanta ha prelevato Zalewski per 17 milioni di euro, ma quello del polacco non era il primo nome su cui si erano mossi i bergamaschi. L’Atalanta ha presentato un’offerta di 12 milioni di euro per Gosens alla Fiorentina, che poi sarebbe diventata quella fatta per Zalewski come cifre. La differenza è che la Fiorentina ha tolto dal mercato Gosens, soprattutto perché Pioli ha insistito molto perché non fossero prese in considerazione offerte per il giocatore. Di fronte al no chiaro e netto della Fiorentina l’Atalanta si è così mossa su Zalewski, che era stato da poco riscattato dall’Inter”.
‘Fagioli può diventare il regista numero uno in Italia’
Poi ha aggiunto: “Sono convinto che se Nicolò Fagioli si convince di essere un grande regista possa diventare il numero uno in Italia. Oggi non è facile trovare calciatori con le sue caratteristiche nel nostro campionato”.