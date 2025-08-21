Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini si è espresso su vari fronti del calciomercato che riguardano anche le sorti della Fiorentina, svelando pure un retroscena su Robin Gosens.

‘No chiaro e netto della Fiorentina all’Atalanta per Gosens’

“L’Atalanta ha prelevato Zalewski per 17 milioni di euro, ma quello del polacco non era il primo nome su cui si erano mossi i bergamaschi. L’Atalanta ha presentato un’offerta di 12 milioni di euro per Gosens alla Fiorentina, che poi sarebbe diventata quella fatta per Zalewski come cifre. La differenza è che la Fiorentina ha tolto dal mercato Gosens, soprattutto perché Pioli ha insistito molto perché non fossero prese in considerazione offerte per il giocatore. Di fronte al no chiaro e netto della Fiorentina l’Atalanta si è così mossa su Zalewski, che era stato da poco riscattato dall’Inter”.

‘Fagioli può diventare il regista numero uno in Italia’

Poi ha aggiunto: “Sono convinto che se Nicolò Fagioli si convince di essere un grande regista possa diventare il numero uno in Italia. Oggi non è facile trovare calciatori con le sue caratteristiche nel nostro campionato”.