Basta un gol di Leao al Milan per battere la Lazio e riprendere la vetta. Finale show a San Siro. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato l'anticipo di questo sabato di Serie A, con il Milan vittorioso di misura a San Siro contro la Lazio di Sarri.

La partita

La Lazio parte forte e prende un legno dopo due minuti con Gila. Ma è il Milan a trovare il vantaggio a inizio ripresa con Rafa Leao, servito da Tomori, che insacca un tap-in. Nel finale succede di tutto. Collu viene richiamato al VAR per un fallo pressoché inesistente, ma il penalty non viene concesso per un dubbio fallo precedente. Intanto in panchina si scatena il far west: espulsi sia Sarri che Allegri. Finisce 1-0, con il Milan che riagguanta la testa della classifica in attesa delle partite di domani.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 28, Roma 27, Napoli 25, Bologna 24, Inter 24, Como 24, Juventus 23, Lazio 18, Udinese 18, Sassuolo 17, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Lecce 10, Pisa 10, Fiorentina 6, Verona 6.