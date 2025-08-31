L'Italia rinuncia ufficialmente agli Europei femminili. La FIGC ha comunicato oggi la decisione

Italia fuori da EURO 2029. E' questa la notizia che ha dato la FIGC, con cui ha ufficializzato il ritiro della candidatura per ospitare i prossimi Europei Femminili, lasciando spazio a quattro federazioni concorrenti.

L'Italia si ritira dalla corsa

“La UEFA ha ricevuto i dossier di Danimarca-Svezia, Germania, Polonia e Portogallo”. La decisione sul Paese ospitante sarà presa il 3 dicembre 2025 durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA a Nyon.

Niente Europei nel nostro Paese

L’Italia aveva manifestato il proprio interesse nell’ottobre del 2024, ma ha scelto di non dare seguito al progetto, rinunciando alla possibilità di portare la manifestazione nel nostro Paese.

