Assenza tra i convocati di Baroni per la Coppa Italia: al Torino manca un centrocampista, rischia di saltare anche la Fiorentina?

Si avvicina Fiorentina-Torino, una gara che sarà molto importante in chiave salvezza. Ma non è l'unico impegno settimanale dei granata, che stasera affronteranno l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia.

Assenza per il Torino. E verso Firenze…

Il club ha ufficializzato i convocati a disposizione di mister Marco Baroni per stasera. Presenti Prati e Vlasic, che invece saranno assenti al Franchi per squalifica. Non c'è, invece, Cesare Casadei che è stato colpito da un attacco febbrile dell'ultim'ora. La sua presenza contro la Fiorentina, a distanza di tre giorni, non dovrebbe essere a rischio.

I convocati per la sfida di Coppa Italia

Portieri: Israel, Paleari, Siviero.

Difensori: Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.

Centrocampisti: Anjorin, Ilkhan, Perciun, Prati, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Zapata.