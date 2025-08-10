Il centrocampista Rolando Mandragora resta al centro dell’attenzione in casa Fiorentina, non solo per i problemi fisici che lo tengono ancora ai box, ma anche per la questione legata al rinnovo del contratto. Secondo La Nazione, a partire da domani ogni giorno potrebbe essere utile per un aggiornamento tra il club e l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di trovare un’intesa che possa prolungare il rapporto tra le parti.

La proposta della Fiorentina

La Fiorentina ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno, a una cifra leggermente superiore agli attuali 1,6 milioni annui percepiti da Mandragora. Il centrocampista, però, punta a un ingaggio più vicino ai 2 milioni a stagione. L’entourage si augura che le recenti cessioni in prestito di giocatori come Nzola e Sottil possano permettere al club viola di aumentare l’offerta, colmando così il divario tra domanda e offerta.

E se non dovesse arrivare l'accordo…

Se non dovesse arrivare un accordo, difficilmente Mandragora resterà a Firenze con un contratto in scadenza nel 2026, con opzione per il 2027-. In tal caso, si aprirebbe la strada a una possibile cessione già in questa sessione di mercato, con una valutazione compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. A quel punto, la Fiorentina tornerebbe attivamente sul mercato alla ricerca di un sostituto.