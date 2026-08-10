In attesa della lista ufficiale i numeri sulle maglie della Fiorentina nascondono un omaggio al centenario - FOTO

In attesa che la Fiorentina comunichi i numeri di maglia ufficiali per la nuova stagione, sullo store online del club viola è già possibile personalizzare le maglie con i nomi e i numeri dei calciatori che erano in rosa già l'anno scorso. Potrebbe trattarsi di un indizio sul fatto che De Gea, Kean, Fagioli e gli altri confermeranno lo stesso numero, ma di questo avremo certezza solo alla pubblicazione della lista ufficiale.

Un omaggio al centenario

Intanto, però, si può osservare da vicino la scelta grafica della Fiorentina per quanto riguarda il pattern dei numeri di maglia. Una trama a scacchi composta di piccoli rombi semitrasparenti e, alla base delle singole cifre, non il logo attuale bensì un giglio che rimanda al primissimo logo della Fiorentina. Sicuramente, un omaggio speciale per il centenario.