Trattativa ormai agli sgoccioli, ma dove si inserisce Paratici in società? Quel ruolo inter partes fra DG e DS

Siamo agli sgoccioli: Fabio Paratici è pronto a entrare a far parte del mondo Fiorentina, come ponte tra area tecnica e la dirigenza. Ma nello specifico, dove si inserisce questa sua figura?

La posizione in società

Intanto, una precisazione: come appreso da Fiorentinanews.com, la scelta di Paratici è da imputarsi alla famiglia Commisso e al DG Ferrari, che hanno puntato sull'ex Juventus come figura ideale per la dirigenza. Tuttavia, Paratici non andrà a sostituire nessuno, né a prenderne le mansioni: piuttosto, si inserirà tra i due direttori.

Tra i due direttori

Infatti, Ferrari rimarrà il Direttore Generale, mentre il ruolo di Paratici sarà prettamente tecnico: pertanto, l'ex dirigente bianconero sarà sì sopra Goretti, ma pur sempre sotto la Direzione Generale.