Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli è intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare del progetto sportivo dei lagunari, che sono ripartiti dalla Serie B, e del mercato da poco concluso. Tra le operazioni, anche la cessione alla Fiorentina di Nicolussi Caviglia.

La richiesta di Hans

“Se c'è la volontà del giocatore e la giusta condizione economica sono predisposto a fare l'operazione, sia Nicolussi Caviglia che Idzes avevano espresso la volontà di andare, non sono sorpreso perché c'è l'ambizione personale, la fama”.

Rifiutata offerta del Milan

“Per Nicolussi Caviglia abbiamo rifiutato un'offerta a gennaio del Milan, è arrivata la Fiorentina che fa le coppe europee, non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente, ho provato a trattenere il giocatore. E' stata una decisione presa da una volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo, quindi abbiamo accettato alle nostre condizioni, fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo”.