Il giornalista Marco Piccari ha parlato del passaggio in finale di Conference League della Fiorentina con la vittoria di ieri sera contro il Club Brugge. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha meritato la finale anche in una partita che sembrava stregata. Poi la Fiorentina un gol lo concede sempre, qualche sbavatura difensiva c’è sempre. Adesso Italiano deve sollevare una coppa dopo la terza finale conquistata in due anni. Degli allenatori giovani mi sembra che Italiano debba ancora fare lo step nel trovare il giusto equilibrio. Quello che hanno trovato i Thiago Motta, i Gilardino e i Palladino. Manca ancora quell’equilibrio e Italiano deve trovarlo. Questa finale può essere una grande chance e deve portarla a casa. Io credo che Italiano ancora non sia pronto per fare quel salto in una big, una tappa intermedia per lui può essere il Bologna”.

E ancora: “Chi per sostituirlo? Vedo bene Palladino come possibile sostituto, considero chiuso il suo ciclo a Monza. Si ritroverebbe un’occasione importante se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League. Per allenatori come Palladino, Gilardino e Thiago Motta adesso arriva il bello perché devono confermarsi. Gilardino ha fatto una scelta di cuore e coraggiosa restando al Genoa”.