Monti: "Vanoli ha cambiato la testa di questa Fiorentina, è lui il leader che manca in campo"

Gianfranco Monti, noto conduttore e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime vicende in casa viola in vista della sfida contro il Napoli.

Sul ritorno di Vanoli

Queste le sue parole: "Tra le due stagioni di Vanoli c'è una caratteristica comune: l'anno scorso ha svegliato la rosa raggiungendo la salvezza. Ora è rientrato nello spogliatoio, e in quattro giorni ha cambiato la testa dei ragazzi. È qui che si vede l'intelligenza di un allenatore

“Vanoli è il leader che manca in campo”

Per me Vanoli è il leader della Fiorentina nello spogliatoio, forse quello che manca in campo, anche se non conosciamo ancora bene tutti i giocatori: vedremo con il tempo chi mostrerà di avere il carattere.

Sulla partita

Infine un commento sulla partita: “Sono sicuro che la Fiorentina possa giocarsela col Napoli, dipenderà dall'atteggiamento che i viola metteranno in campo”.

