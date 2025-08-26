Nicolussi Caviglia ad un passo dalla Fiorentina: i dettagli dell'operazione
Hans Nicolussi Caviglia si avvicina prepotentemente alla Fiorentina. Il centrocampista scuola Juventus, classe 2000 del Venezia potrebbe presto diventare un nuovo giocatore viola.
Nuovo centrocampista in arrivo?
Il giornalista di SportMediaset Orazio Accomando parla di operazione in chiusura a 12 milioni, formula del prestito con obbligo di riscatto, arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio.
Un altro indizio
Il centrocampista valdostano è gestito da Alessandro Lucci, noto procuratore che cura gli interessi anche dei viola Edin Dzeko, Moise Kean e Roberto Piccoli. Un altro aspetto da tenere in grande considerazione.
