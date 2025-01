De La Fuente: "Siamo in un momento difficile, ho parlato con le ragazze e ho trovato grande voglia. Domani sarà solo il "primo tempo"

Non è un periodo roseo nemmeno per la Fiorentina femminile, sconfitta in finale di Supercoppa Italiana e caduta anche sul campo del Como nello scorso weekend. E domani torna la Coppa Italia, con le partite d'andata dei quarti di finale, tra cui Milan-Fiorentina, in programma domani alle ore 18:00.

“Periodo difficile, ma ci siamo parlati”

Il tecnico gigliato Sebastian De La Fuente ha presentato la gara al sito ufficiale del club viola: “Siamo in un momento difficile, è da un mese circa che le cose non stanno riuscendo, anche sotto il profilo delle prestazioni. Però ci siamo detti di fare quadrato per risolvere i problemi e ripartire insieme. Ho trovato grande disponibilità e voglia nelle ragazze; abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa partita, ma abbiamo anche l’opportunità di tornare subito in campo. Per me è solo che positivo”.

Sulla sfida di domani

"Sarà un primo tempo (si riferisce ai novanta minuti della gara d'andata, ndr) importante, contro un Milan che viene da un risultato importante, un 6-0 al Napoli. Andiamo a Milano a giocare una partita difficile ma con tanta voglia di invertire la rotta".