Le sentenze del giudice sportivo: confermata l'assenza di un difensore del Milan. Arriva una multa alla società viola...

Sono arrivate le sentenze del giudice sportivo a seguito della diciannovesima giornata. Il Milan, prossimo avversario della Fiorentina, perde un pezzo importante in difesa. Una multa invece per la squadra viola.
L'assenza del rossonero
Il Milan dovrà fare a meno del difensore francese Fikayo Tomori, colpevole di aver tenuto una condotta anti sportiva sul finale del match contro il genoa. Il rossonero,ha esultato in faccia a Stanciu, centrocampista del grifone che aveva appena sbagliata un rigore. Questo gesto gli è valso l'ammonizione che ha fatto scattare la squalifica.
La multa alla Fiorentina
Anche la Fiorentina è presente nella lista dei provvedimenti; il lancio di tre petardi in campo, avvenuto subito dopo il gol del pareggio di Gosens, costa alla società 5.000 euro di multa.
