Mareggini: "La società va aiutata. De Gea? Tra i migliori, ma lo vorrei vedere più arrabbiato. Gli esterni sono un tema"

L'ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “L'aspetto più preoccupante è che la squadra appare sempre impaurita. Il problema del carattere è molto più pesante di quelli di campo. A mio modo di vedere c'erano difetti di personalità già l'anno scorso, figuriamoci ora. Ci sono Mandragora e Ranieri, basta. De Gea? Vorrei chiedergli di arrabbiarsi di più con la squadra e con i compagni. Non ci sono dubbi è tra i migliori d'Europa, però potrebbe aumentare il lato caratteriale, perché è tra quelli che è in grado di cambiare le cose”.

“La società va aiutata, è tutto frutto di scelte sbagliate”

“La società secondo me va aiutata, siamo in un momento che nasce da tante situazioni gestite male o sbagliate. Fuori dal campo ci sono tante cose che poi si riflettono nelle prestazioni della squadra, che durante il mercato non è stata completata bene. L'indebolimento della squadra è praticamente totale”.

“Gli esterni erano molto importanti. Dodô non è sereno, Gosens…”

Problemi principali? “A centrocampo ci sono palesi difficoltà. Ad esempio, Fagioli ha bisogno di molta più libertà per esprimere il suo talento. Però anche gli esterni sono un tema. Dodô non è sereno, sa benissimo di dover fare più di così, ma questi problemi dovevano essere risolti. Quando si sono infortunati lui e Gosens sono iniziati i guai, perché il gioco della Fiorentina contava molto sugli esterni”.