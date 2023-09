Verso l'Atalanta, Parisi in vantaggio su Biraghi. In avanti in tre si giocano un posto

Alcune sono certezze, altri ballottaggi totali. Contro l’Atalanta, tranne colpi di scena, Nzola guiderà l’attacco con Bonaventura alle sue spalle, così come a centrocampo è difficile strappare il posto ad Arthur. In difesa Parisi è in vantaggio su Biraghi e Dodo su Kayode. Si giocano invece il posto in porta Terracciano e Christensen con l’italiano che sembra favorito dopo gli ultimi allenamenti.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, al centro Mandragora e Duncan stanno “battagliando” per un posto con quest’ultimo che pare abbia superato il compagno nelle gerarchie, anche perché l’ex Toro sarà utile per la sfida in trasferta di giovedì con il Genk in Conference. In avanti Brekalo, Sottil e Kouame si giocano il posto, mentre l’altro attaccante esterno dovrebbe essere Gonzalez a cui l’allenatore, nonostante gli impegni con l’Argentina, non vuole rinunciare. E non sarebbe la prima volta: nell’aprile del 2022 Italiano lo ha spedito in campo contro l’Empoli, dopo appena 24 ore dal suo ritorno, con il calciatore che poi lo ha ripagato segnando il gol decisivo nel derby toscano. Anche quella volta Nico aveva giocato entrambe le partite con l’Albiceleste, segnando una rete.