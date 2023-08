Niente ritorno a Marassi da ex per Kouame. Il Genoa ci pensa in chiave mercato, ma non è solo

Il calciatore della Fiorentina Christian Kouame non farà ritorno a Marassi da ex Genoa, vista la squalificata rimediata per somma di ammonizioni all'ultima giornata dello scorso campionato. L'ivoriano, tra l'altro, ha un futuro in bilico e la sua permanenza in viola è tutt'altro che certa.

Ecco che quindi spuntano pretendenti sul mercato, tra cui lo stesso Genoa: dalla scorsa settimana, come affermato da Tuttomercatoweb.com, si è intensificato l'interesse dei rossoblù per riportarlo in Liguria. C'è, tuttavia, anche una pretendente francese, il Nantes, che però deve alzare necessariamente la sua proposta, arrivando ai 10 milioni chiesti dalla Fiorentina.