​​
header logo

Sohm non vede il campo nel largo successo della Svizzera contro Kosovo. Pongracic invece...

Redazione /
Marin Pongracic
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Non c'erano solo Kean e Gudmundsson impegnati questa sera con le Nazionali.

In Svizzera-Kosovo, il centrocampista viola Simon Sohm non è entrato in campo, rimanendo per tutta la durata dell'incontro in panchina. Gli elvetici hanno stravinto contro i balcanici per 4-0.

Discorso diverso per Marin Pongracic in Isole Faroe-Croazia dove il centrale viola ha disputato l'intera partita mostrando solidità. La sua squadra ha superato i padroni di casa per 1-0.

Notizie correlate
💬 Commenti