Sohm non vede il campo nel largo successo della Svizzera contro Kosovo. Pongracic invece...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non c'erano solo Kean e Gudmundsson impegnati questa sera con le Nazionali.
In Svizzera-Kosovo, il centrocampista viola Simon Sohm non è entrato in campo, rimanendo per tutta la durata dell'incontro in panchina. Gli elvetici hanno stravinto contro i balcanici per 4-0.
Discorso diverso per Marin Pongracic in Isole Faroe-Croazia dove il centrale viola ha disputato l'intera partita mostrando solidità. La sua squadra ha superato i padroni di casa per 1-0.
