Un'altra proprietà americana in Serie A? Dopo l'esonero di Gilardino, il Genoa può cambiare anche nei piani alti

Sono giorni movimentati in casa Genoa. Ieri è arrivato l'improvviso e inaspettato esonero dell'allenatore (ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina) Alberto Gilardino, che ha un po' scombussolato l'ambiente. Al suo posto Patrick Vieira, alla prima volta in Italia da tecnico. Ma potrebbe non essere l'unica novità.

Un altro club americano in Serie A?

Secondo quanto riportato da ESPN, ci sono diversi investitori americani pronti ad acquistare il Genoa. Gli attuali proprietari del Grifone, la 777 Partners, sono da tempo protagonisti di una situazione economica piuttosto controversa e stanno cercando di ottenere 170 milioni di euro dalla cessione del club.