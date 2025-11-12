La Fiorentina conferma: ecco lo staff ufficiale di Paolo Vanoli

Lo scorso 7 novembre la redazione di Fiorentinanews.com aveva anticipato i componenti dello staff del nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli. Anticipazione che trova conferme nel comunicato ufficiale del club viola, che proprio in questi minuti ha presentati i collaboratori dell'allenatore.

Lo staff di Vanoli

Daniele Cavalletto è il vice allenatore, Giampiero Ascenzi e Alessio Butini i preparatori atletici, Antonio Jesus Sanchez il collaboratore del preparatore atletico. Cristian Ceballo ricopre il ruolo di collaboratore tecnico insieme ad Aleksandre Nizelik. Marzo Zuccher, Giorgio Bianchi e Alessandro Dall'Omo sono i preparatori dei portieri. Simone Formica è il match analyst.