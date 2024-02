Così è se mi pare – “Grande primo tempo” o da “far calare la palpebra”?

Ognuno di noi vede la partita in modo soggettivo. C'è chi si concentra sugli schemi di gioco e chi è più attratto dalle individualità; chi mette sotto la lente d'ingrandimento le mosse dell'allenatore e chi processa ogni decisione dell'arbitro. Anche questo è il bello del calcio. Negli innumerevoli bar sport del dopo partita, un tempo reali, oggi soprattutto virtuali attraverso i social, le diverse posizioni si confrontano, si intersecano, si accapigliano.

Perdonate questa lunga introduzione, ma tra i commenti alla partita pareggiata dalla Fiorentina a Empoli, c'è n'è stato uno che mi ha lasciato sbigottito: quello di Vincenzo Italiano che in conferenza stampa, con tono quasi infastidito, ha dichiarato: “Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo”. Già il direttore sportivo Pradè, qualche minuto dopo, ha derubricato il “grande primo tempo” a “buon primo tempo”. Ognuno, appunto, ha i suoi punti di vista.

Non c'era un solo giudizio che si allineasse a quello dell'allenatore viola

Pur tenendo in considerazione il preambolo iniziale mi chiedo: se uno stimato allenatore di serie A ha visto un ”grande primo tempo” della Fiorentina e a me, invece, è sembrato di una noia mortale, tanto da farmi "calare la palpebra" come recitava una reclame degli anni Novanta, devo dedurre di non capire un fico secco di calcio nonostante abbia visto centinaia di partite? Può essere. Tuttavia raccogliendo pareri di amici, conoscenti, colleghi e frequentando anche i bar sport virtuali, ho trovato molta condivisione di questa mia impressione da "dilettante" rispetto a quella del "professionista”. Anzi, a dire il vero, non ho trovato un solo giudizio che si allineasse a quello dell'allenatore viola.

Un conto è mitigare la descrizione, un altro è…

Insomma un conto è mitigare nei termini la descrizione di un pareggio deludente, un altro è prendere per i fondelli la comunità dei tifosi e menare il can per l'aia quando viene chiesto cosa sta succedendo alla Fiorentina.

Se davvero il calcio che piace a Italiano è quello giocato dai viola nel primo tempo a Empoli, non c'è che augurarsi (da parte mia) che arrivi presto un allenatore con altri gusti. O più sincero.