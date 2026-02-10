​​

Corriere Fiorentino: Scatta il rischio esonero, un personaggio al centro delle critiche

Redazione /
Corriere Fiorentino

Una pagina sulla Fiorentina, presente stamani sul Corriere Fiorentino

Pagina 9

Apertura per: “Vanoli sulla graticola”. Sottotitolo: “Risultati deludenti, cambi troppo difensivi, mentalità: l’allenatore è di nuovo al centro delle critiche dei social La Fiorentina vorrebbe evitare l’esonero, ma per restare il mister deve vincere una delle prossime due partite”. 

Sollievo Gud

In taglio medio sulla squadra: “Sollievo Gud, escluse lesioni alla caviglia Salta Como e Conference, torna col Pisa?”. 

