Corriere Fiorentino: Scatta il rischio esonero, un personaggio al centro delle critiche
Una pagina sulla Fiorentina, presente stamani sul Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Apertura per: “Vanoli sulla graticola”. Sottotitolo: “Risultati deludenti, cambi troppo difensivi, mentalità: l’allenatore è di nuovo al centro delle critiche dei social La Fiorentina vorrebbe evitare l’esonero, ma per restare il mister deve vincere una delle prossime due partite”.
Sollievo Gud
In taglio medio sulla squadra: “Sollievo Gud, escluse lesioni alla caviglia Salta Como e Conference, torna col Pisa?”.
💬 Commenti