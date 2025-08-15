Il Sassuolo ha vinto la sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro di Alberto Aquilani. I Neroverdi si avvicinano così alla possibile sfida ai viola, ma prima devono affrontare un'altra partita.

La Fiorentina deve ancora attendere per sapere la propria avversaria agli ottavi di finale di Coppa Italia, ma intanto il tabellone comincia a delinearsi. Il Sassuolo, grazie ad un gol del terzino scozzese Doig, è approdato ai sedicesimi di finale dove affronterà la vincente fra Como e Sudtirol. Sarà una di queste tre squadre l'avversaria viola agli ottavi.