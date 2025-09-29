La Gazzetta dello Sport: Pioli, altra delusione
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza l'ennesima prestazione negativa della Fiorentina di Stefano Pioli, che in questo inizio di stagione sembra non riuscire a trovare né identità né risultati.
Il commento alla partita
La pagina dedicata ai colori viola della rosea si apre con il titolo: “Pioli altra delusione”. La Gazzetta continua poi analizzando più nel dettaglio la partita: “Un bel Pisa sbatte sui pali. Fiorentina a zero vittorie” e ancora “La viola in crisi fatica con tre centravanti. Kean non segna più”.
La moviola
In taglio basso il noto quotidiano sportivo riporta le parole ottimistiche del tecnico viola “Pioli: vedo segnali positivi”. Di spalla invece la rosea commenta la prestazione dell'arbitro Manganiello: “Pongracic di mano sul tiro di Tramoni, sembra rigore”.