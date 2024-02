D'Agostino: "Maxime Lopez deve sfruttare l'assenza di Arthur per prendere le redini. Belotti? Io non lo avrei preso"

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore della Fiorentina Gaetano D'Agostino per parlare di quella che è la situazione in casa viola. Queste le sue parole: "A volte entri in dei vortici nei quali, anche se riesci a strappare il risultato, non esci facilmente. Quella serie di 1-0 di dicembre faceva capire che c'era qualcosa che non andava, al di là dei tre punti. Lo sfogo di Biraghi? Ha fatto emergere qualche malessere, ma certi discorsi vanno fatti in spogliatoio. Da questa situazione se ne esce con serenità.

Sul mercato non so cosa Italiano avesse chiesto, ma non avrei preso Belotti visto che stavi lottando per il quarto posto. Non ha fatto bene in queste ultime stagioni. Arthur? Non ha il fisico per andare sempre al massimo. Maxime Lopez deve sfruttare la sua assenza per prendere le redini"