Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato in maniera entusiastica il successo viola contro il Bologna.

“Una vittoria voluta”

“Una vittoria voluta a tutti i costi - ha detto - e per tanti motivi, già prima dell’inizio della gara. Una vittoria importante contro una squadra molto forte che non perdeva da agosto. Siamo scesi in campo per vincere per la Fiorentina e per i nostri tifosi".

Il ringraziamento ai tifosi

Il numero uno viola ha espresso anche il proprio ringraziamento alla tifoseria: "Abbiamo combattuto fino alla fine e ringrazio tutti per l’impegno e la voglia di vincere messa in campo. Grazie ai nostri tifosi che con tutto quello che stanno passando hanno voluto stare vicini a noi”.