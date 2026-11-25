Stevan Jovetic, intervistato da Toscana TV, ha ricordato la sua esperienza alla Fiorentina con un aneddoto particolare su una notte di Champions indimenticabile.

Sull'arrivo a Firenze

“Mi ricordo il primo giorno al Franchi, ero in uno stadio dove avevano giocato campioni come Rui Costa, Batistuta, Baggio, una bella sensazione. Ho trovato una squadra grandissima, che ha giocato la Champions League ed era piena di campioni, da Frey a Mutu, ma anche Vargas, un animale, fortissimo”.

Sulla sfida al Liverpool

“Contro il Liverpool? Una notte speciale che sarà sempre nei miei ricordi. Doppietta e vittoria, prenotando il posto agli ottavi: mi ricordo che loro fecero l'allenamento dopo di noi e, quando sono uscito dagli spogliatoi, mi sono messo a guardarli cinque minuti… c'erano Torres, Gerrard, dei campioni veri. Ma nonostante ciò pensai ‘Certo, sono forti, ma ce la possiamo giocare’ ed è forse stato quel momento che mi ha dato la forza necessaria".