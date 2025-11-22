Vanoli: "Il nostro obiettivo è cambiato, ora si gioca per la salvezza. Kean ha dimostrato quanto ci tenga a questa squadra"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato con DAZN dopo la partita pareggiata contro la Juventus: “Dobbiamo accettare il fatto di essere in fondo alla classifica, anzi dobbiamo essere umili a capire dove siamo. Avevo chiesto la prestazione per la nostra gente. Abbiamo aggiunto un punto per arrivare alla salvezza: il nostro obiettivo è cambiato e dobbiamo essere focalizzati su questo”.

E poi: “Siamo partiti un po' timorosi, ma me l'aspettavo vista la classifica. Abbiamo lasciato troppe volte Marì con Vlahovic nell'uno contro e dobbiamo migliorare in questo. Abbiamo attaccanti forti e dobbiamo servirli bene, ma per farlo dobbiamo giocare meglio dal basso. E' un inizio, ora testa bassa”.

Infine su Kean: “Moise è un attaccante forte e anche stasera l'ha dimostrato. Mi dispiace che non sia riuscito a trovare il gol, ma è un leader e noi dobbiamo essere bravi a servirlo meglio anche in area di rigore. Abbiamo giocato con due attaccanti fisici, ma si devono conoscere e uno deve essere al servizio dell'altro. In quel reparto lì abbiamo ampia scelta. Moise ha dimostrato quanto ci tiene a questa squadra e a questa maglia”.