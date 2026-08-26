Delap alla Fiorentina? No davvero, trasferimento record per l'attaccante che va da Milenkovic

Nei giorni scorsi il nome di Liam Delap era stato accostato alla Fiorentina in ottica di sostituzione del possibile partente, Moise Kean.

Cifra clamorosa

Ebbene un suo trasferimento in viola in questa sessione di mercato è diventato davvero impossibile. Anche perché il Nottingham Forest, dove gioca l'ex centrale gigliato, Nikola Milenkovic, ha raggiunto un accordo per il suo acquisto dal Chelsea per la clamorosa cifra record (per il club) di 50 milioni di sterline (oltre 58 milioni di euro).

Visite mediche

Già oggi il giocatore è atteso a Nottingham per sottoporsi alle visite mediche di rito.