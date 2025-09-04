L'ex calciatore del Parma Lorenzo Minotti, oggi commentatore tecnico per Sky, ha parlato a Radio Bruno affrontando varie dinamiche a tinte viola, concentrandosi su vari aspetti dell'attualità di casa Fiorentina.

‘La partita col Polissya sarà certamente servita di lezione’

“La Fiorentina si è complicata la vita col Polissya anche per una serie di episodi fortuiti, vedi l’errore di Comuzzo dopo pochi minuti, poi quando la squadra si stava ritrovando è arrivato un gol clamoroso degli ucraini. Nella ripresa sono bastati due cambi pesanti come Fagioli e Gosens e la squadra da quel momento si è ripresa senza dare mai la sensazione di poter rischiare. Alla squadra sarà certamente servito di lezione. È il sorteggio più complicato da quando la Fiorentina è in Conference League nel girone, gli avversari sono di livello più alto rispetto agli scorsi anni. Ritengo la Fiorentina favorita nella competizione, ma in almeno 4 fasce avrebbe potuto pescare molto meglio, trovando invece avversari che sarebbero stati da evitare”.

‘Nicolussi ha grandi doti sui calci piazzati, elemento interessanti’

“Penso che Nicolussi Caviglia sia un calciatore molto interessante, mi piace molto, può fare il regista puro ed è un qualcosa che mancava alla Fiorentina. Ha le qualità per far partire l'azione e imbucare tra le linee. Ha doti non trascurabili sui calci piazzati, ha dimostrato che nel fondamentale ha qualità superiori alla media. La Fiorentina sfrutterà molto le fasce visti gli uomini che ha, favorita anche dal lavoro di elementi come Piccoli e Kean”.