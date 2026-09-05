La probabile formazione del Torino: Abate si affida ad una marea di ex viola. Debutto fra i pali per i granata

L'esperienza al Torino non è cominciata nel migliore per Ignazio Abate, il tecnico granata va alla ricerca dei suoi primi punti in Serie A dopo due sconfitte nelle prime due partite.

Le scelte di Abate

Per la sfida contro la Fiorentina, l'allenatore del Torino si affida a tanti giocatori passati per Firenze nelle loro precedenti esperienze. In porta il nuovo arrivato Lucas Perri, che sarà protetto dalla difesa a tre formata da Comert, Coco e il giocatore di proprietà della Fiorentina Pietro Comuzzo. Sulle fasce spazio al giovane Cacciamani e all'ex obiettivo del mercato gigliato Belghali. In mezzo al campo invece Fitz-Jim e il freschissimo ex viola Rolando Mandragora. Dietro la punta Simeone, anche lui passato da Firenze, agiranno Vlasic e Adams. Partirà invece dalla panchina un altro giovane di proprietà della Fiorentina, l'esterno classe 2006 Niccolò Fortini.

La formazione granata

3-4-2-1: Perri, Comerti, Coco, Comuzzo, Cacciamani, Fitz-Jim, Mandragora, Belghali, Vlasic, Adams, Simeone.