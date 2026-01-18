Italiano stuzzicato su Fabbian: "Non manderei via nessuno ma alcuni ascoltano qualche sirena. E' una questione sua con la società"
Non è un mistero che la Fiorentina segua Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna che oggi le ha pure segnato. In conferenza stampa Italiano è stato interpellato proprio su questo e non è arrivata una smentita:
"Sono stato chiaro con tutti i ragazzi. Non ce n’è uno che manderei via, anche se c'è qualcuno che ascolta qualche sirena. E’ una questione sua con la società. Il mio utilizzo è costante e mi piace quello che dà. Ci si può lavorare e può crescere ancora".
