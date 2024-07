Collauto: "Tessmann è sbocciato in ritardo, ora è pronto per imporsi alla Fiorentina. E il club viola ha ben poco a centrocampo..."

Tra gli obiettivi della Fiorentina per rinforzare il proprio centrocampo, c'è anche Tanner Tessmann di proprietà del Venezia. A tal proposito, è intervenuto a Radio Sportiva l'ex direttore sportivo dei lagunari Mattia Collauto, nonché colui che l'ha portato in Italia.

“Tessmann pronto per la Fiorentina”

Ecco le sue parole: “Negli anni è cresciuto parecchio, ha dovuto lavorare duramente per migliorare soprattutto sotto l'aspetto mentale. Ha iniziato tardi a giocare a calcio, quindi è sbocciato in ritardo, ma ha visione di gioco e conclusione ottime. Ora è pronto per imporsi in società come la Fiorentina. Anche perché la Viola stessa ha ben poco a centrocampo, ma sicuramente avrà le idee chiare per migliorarsi”.