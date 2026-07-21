Graziani: “Kean vuole andare a Sanremo o stare alla Fiorentina? Prende 5 milioni di euro ma il suo comportamento non è piaciuto"

Cosa ne pensa Ciccio Graziani di un possibile trasferimento di Kean dalla Fiorentina al Como? L'ex attaccante viola l'ha detto a Radio Sportiva pochi minuti fa, esprimendosi con grande durezza, senza mezzi termini.

‘Kean vuole fare il rapper o stare alla Fiorentina?’

“Intanto bisogna capire: Kean vuole rimanere a Firenze o vuole continuare a fare il rapper? Vuole fare Sanremo il prossimo anno? Vuole fare chissà che cosa? Non lo so! Io ho dei dubbi sul comportamento di questo ragazzo. Oltretutto con quel campionato straordinario che aveva fatto due anni fa, gli avevano anche ritoccato il contratto portandolo quasi a 5 milioni di euro. Poi l'anno scorso sappiamo com'è andata a finire. Per cui bisogna capire, bisogna vedere se lui rimane a Firenze volentieri, se tornerà a fare le prestazioni importanti come si aspettano i tifosi della Fiorentina. Perché il comportamento avuto da questo ragazzo negli ultimi periodi a Firenze, con la squadra con l'acqua alla gola, non è che sia piaciuto a tutti. Anzi, è piaciuto a pochi”.

‘Se Kean ha voglia di lottare si può ripartire di lui, altrimenti…’

“E allora la Fiorentina deve ripartire da Kean, ma da un Kean concreto, da un Kean che sia contento, che abbia voglia di tornare a lottare, di tornare a fare dei gol importanti per questa squadra. Altrimenti lo metti sul mercato e se lo prende al Como, lo prenda chiunque. Però poi devi essere bravo eventualmente a rimpiazzarlo. Perché se non lo rimpiazzi, oggi la Fiorentina non si può permettere di perdere Kean. Questo è poco ma sicuro. Deve avere la possibilità di prendere dei giocatori che siano importanti nell'economia della prospettiva di crescita”.